В Азербайджане скончался солдат-срочник обновлено; фото
Министерство обороны сообщило о смерти военнослужащего азербайджанской армии.
"Подтверждаем информацию о смерти военнослужащего срочной действительной военной службы азербайджанской армии рядового Ханкишиева Метина Исрафил оглу", - говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили в ведомстве, причиной смерти стала "механическая асфиксия в результате закупорки дыхательных путей содержимым желудка".
Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.