Польша выступила с заявлением по Саакашвили

«В связи с тревожной информацией о драматическом состоянии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе о медицинских диагнозах, подтверждающих его стремительно ухудшающееся здоровье, Сейм Республики Польша обращается к властям Грузии с призывом защитить общечеловеческие принципы гуманизма», - отмечается в документе.

Сейм отмечает, что в данной резолюции учитывается «значительный вклад Саакашвили в формирование проевропейских настроений грузин, в результате чего правительство Грузии подало заявку на членство в ЕС в 2022 году».

В документе также указывается, что экс-президент Грузии заявлял о том, что после лечения и реабилитации он готов вернуться в Тбилиси для дальнейшего рассмотрения судебных дел.