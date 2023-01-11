В Чехии выбирают президента

В Чехии начался первый тур выборов президента, который завершится в субботу, сообщают европейские СМИ.

В пятницу избирательные участки будут открыты с 14:00 по 22:00 по местному времени, после чего вновь откроются в субботу в 08:00 и проработают до 14:00.

Всего в выборах принимают участие 8 кандидатов, однако, согласно предвыборным опросам, больше всего шансов на победу у бывшего премьер-министра страны миллиардера Андрея Бабиша, бывшего председателя военного комитета НАТО Петра Павла и бывшего ректора Университета сельского и лесного хозяйства имени Менделя Дануше Нерудовой.

По данным опроса Politico, за Бабиша и Павла в первом туре готовы проголосовать 28% избирателей, за Нерудову - 24%. При этом никто из оставшихся кандидатов не смог набрать во время опроса более 10%. В случае такого распределения голосов, 27 и 28 января будет проводиться второй тур выборов между двумя кандидатами, получившими больше всего поддержки.