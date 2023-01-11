«Карабах» крупно проиграл лидеру чемпионата Польши

Сегодня футбольный клуб « Карабах » провел свой первый матч на сборах в Анталье.

Соперником был лидер нынешнего чемпионата Польши – «Ракув». Поляки выиграли со счетом 3:0. Голы забивались на 10-й, 47-й и 85-й минутах.

Это была первая игра команды Гурбана Гурбанова на сборах в Анталье. 18 января «Карабах» проведет сразу два матча – против польской «Погони» и сербских «Чукаричек».

Агдамский клуб готовится к матчам 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента». Игры состоятся 16 февраля (в Баку) и 23 февраля (в Генте).

Сегодня чемпион Азербайджана объявил о подписании контракта с 26-летним французским вингером Адама Диакаби. Ранее «Карабах» проинформировал об уходе одного из лидеров команды Кади.