Украина получит от ЕС первый транш макрофинансовой помощи

Первый транш программы макрофинансовой помощи Евросоюза Киеву суммарным объемом 18 млрд евро на 2023 год будет перечислен уже в январе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Кируне (Швеция) с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

По ее словам, данная программа макрофинансовой помощи является крупнейшей, которую ЕС предоставил стране-партнеру.

"ЕС будет помогать Украине столько, сколько будет нужно", - сказала глава ЕК.