Наемники ЧВК «Вагнер» опровергли заявления Минобороны России о взятии города Соледар в Донецкой области Украины.

Двое боевиков в балаклавах и со свастикой «вагнеровцев» записали ролик на окраине города. Они утверждают, что ЧВК несет большие потери.

«Город не взят еще до конца. У нас много, очень много потерь. Евгений Викторович (глава ЧВК «Вагнер» Пригожин) сказал стоять до конца», - сказал «вагнеровец» на камеру.