Алиев Штайнмайеру: Утверждения Еревана о Лачинской дороге являются ложью

Коснувшись вопросов региональной безопасности, Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает трехсторонний формат Европейский союз - Азербайджан - Армения при непосредственном участии президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля.

В ходе беседы президенты выразили удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-германских связей и обсудили перспективы сотрудничества.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы азербайджанского государства.

В свою очередь, Алиев подчеркнул, что высоко оценивает трехсторонние переговоры, проводимые при поддержке президента Совета Евросоюза, выразил приверженность Азербайджана процессу обсуждений в рамках трехстороннего формата ЕС – Азербайджан - Армения.

Также в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация на дороге Ханкенди - Лачин на территории Азербайджана.

Президент Азербайджана отметил, что утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью, обеспечивается свободное движение по дороге гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста, а также других гуманитарных грузов.

Во время беседы президенты, еще раз высоко оценив перспективы азербайджано-германского сотрудничества, отметили важность приложения совместных усилий для развития связей.