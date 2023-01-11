Лапид: Поставки оружия Украине противоречат интересам Израиля

Бывший глава правительства Яир Лапид в интервью журналисту издания «Маарив» Бену Каспиту заявил, что Израилю не следует поставлять вооружения Украине, так как это противоречит израильским интересам в сфере безопасности.

«Послушайте, у каждой страны есть свои интересы в сфере безопасности. Даже американцы, которые являются самым сильным проукраинским голосом, не послали свою авиацию для нанесения ударов по российским войскам в Херсоне. Все исходят из соображений национальной безопасности», - отметил он.

В чем именно поставки систем ПВО и других средств обороны Украине могут противоречить интересам безопасности Израиля, Лапид не уточнил.