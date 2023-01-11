Арестованы трое подозреваемых в убийстве врача в Евлахе

Прокуратура Евлахского района распространила сообщение о ходе расследования убийства заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова.

"В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Дашгын Халилов (1993 года рождения), Фахрид Аллахвердиев (2004 г.р.) и Рамиз Мамедов (2005 г.р.) совершили нападение на дом Б.Джаббарова, нанесли ему многочисленные ранения колюще-режущим предметом, в результате чего пострадавший скончался", - говорится в сообщении надзорного органа.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статьям 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью) и 120.2.11 (убийство с разбоем) УК АР. Решением суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается.