МАГАТЭ о ходе консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Консультации с Москвой и Киевом по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) продвигаются, хотя и не так быстро.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на официальном сайте организации.

"Я по-прежнему полон решимости реализовать идею создания столь необходимой защитной зоны вокруг ЗАЭС как можно скорее. Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и создать эту зону в ближайшее время", - отмечается в заявлении.