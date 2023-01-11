В штурме Соледара участвовали отряды ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны России объявило, что наступление в городе Соледар Донецкой области Украины осуществлялось «разнородной группировкой российских войск», в числе которой были отряды ЧВК «Вагнер».

Об этом говорится в комментарии оборонного ведомства.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», - отмечается в комментарии.