Дипломатические источники рассказали, что происходит между Турцией и Арменией
«Сделан еще один шаг к нормализации отношений между Турцией и Арменией, - заявили агентству «Анадолу» на условиях анонимности несколько турецких дипломатов. - Согласно недавно достигнутой сторонами договоренности, между двумя странами началась перевозка грузов».
Эти дипломаты заявляют, что «Анкара искренне заинтересована в усилиях по нормализации отношений с Ереваном», и что уже на следующем этапе будут проведены переговоры о налаживании прямых торговых отношений.
По их свидетельствам, после четвертой встречи спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоявшейся 1 июня 2022 года, на которой обсуждалась нормализация отношений, в районе турецко-армянской границы состоялись еще две отдельные встречи на экспертном уровне с участием представителей различных структур Турции и Армении, которые, по словам дипломатов, «проходили в теплой атмосфере».
В данный момент ведется техническая подготовка к реализации ранее достигнутой договоренности о пересечении границ гражданами третьих стран. С этой целью, утверждают дипломаты, представители Турции и Армении изучают состояние моста на пограничном переходе Алиджан. Срок реализации соглашения определится в зависимости от технического состояния данного объекта.
Источники также сообщили, что за последние месяцы процесс нормализации армяно-турецких отношений несколько замедлился, хотя и продолжается. По словам дипломатов, иностранное вмешательство в региональные процессы может оказать на них негативное влияние.
«Анкара продолжит усилия не только для нормализации турецко-армянских отношений, но и для обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, - отметили дипломаты. - Мы искренни в своей позиции и стараемся искренне подходить к самому процессу».
Агентство «Анадолу» отмечает, что в 1993 году годовой объем торговых грузоперевозок между Турцией и Арменией составлял 160 тысяч тонн. «Если железная дорога между двумя странами возобновится, эти показатели значительно возрастут», - пишет агентство.
Источники в Анкаре сообщают, что дата пятого раунда переговоров спецпредставителей Турции и Армении пока не определена, как и неизвестно, где именно состоятся переговоры.
Отвечая на вопрос «Анадолу» о чартерных рейсах между Турцией и Арменией, начавшихся в феврале 2022 года, турецкие дипломаты отметили, что эти рейсы выполняются в обычном режиме и позволяют установить между сторонами, так называемые, «человеческие контакты».
«В процессе сближения происходили события, которые не бросались в глаза, - сказал один из дипломатов. - Например, раньше, чтобы получить въездную визу, граждане Турции обращались за ней в посольство Армении в Тбилиси, поскольку прямой связи не было. Сейчас установлено интернет-соединение, стал возможен доступ в закрытую для Турции интернет-сеть Армении. В результате граждане Турции могут обращаться за визами онлайн. Консульская работа идет очень хорошо, предпринимаются также некоторые гуманитарные шаги, которые, в интересах процесса сближения, пока не придают гласности».