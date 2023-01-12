Дипломатические источники рассказали, что происходит между Турцией и Арменией

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«Сделан еще один шаг к нормализации отношений между Турцией и Арменией, - заявили агентству «Анадолу» на условиях анонимности несколько турецких дипломатов. - Согласно недавно достигнутой сторонами договоренности, между двумя странами началась перевозка грузов». Эти дипломаты заявляют, что «Анкара искренне заинтересована в усилиях по нормализации отношений с Ереваном», и что уже на следующем этапе будут проведены переговоры о налаживании прямых торговых отношений.

По их свидетельствам, после четвертой встречи спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоявшейся 1 июня 2022 года, на которой обсуждалась нормализация отношений, в районе турецко-армянской границы состоялись еще две отдельные встречи на экспертном уровне с участием представителей различных структур Турции и Армении, которые, по словам дипломатов, «проходили в теплой атмосфере». В данный момент ведется техническая подготовка к реализации ранее достигнутой договоренности о пересечении границ гражданами третьих стран. С этой целью, утверждают дипломаты, представители Турции и Армении изучают состояние моста на пограничном переходе Алиджан. Срок реализации соглашения определится в зависимости от технического состояния данного объекта. Источники также сообщили, что за последние месяцы процесс нормализации армяно-турецких отношений несколько замедлился, хотя и продолжается. По словам дипломатов, иностранное вмешательство в региональные процессы может оказать на них негативное влияние. «Анкара продолжит усилия не только для нормализации турецко-армянских отношений, но и для обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, - отметили дипломаты. - Мы искренни в своей позиции и стараемся искренне подходить к самому процессу». Агентство «Анадолу» отмечает, что в 1993 году годовой объем торговых грузоперевозок между Турцией и Арменией составлял 160 тысяч тонн. «Если железная дорога между двумя странами возобновится, эти показатели значительно возрастут», - пишет агентство.