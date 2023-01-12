Российский капитал утекает в Узбекистан

Граждане России в 2022 году открыли 967 предприятий в Узбекистане - это рекорд среди иностранных компаний, образованных в стране.

Данные Госкомитета республики по статистике показывают, что россияне опережают представителей других стран как по этому показателю, так и по общему количеству функционирующих компаний в стране (3 156).

Так, представители Турции образовали 369 предприятий в 2022 году, всего в стране 2 204 фирмы.

Китайские бизнесмены открыли 275 организаций (2 141, соответственно).

Граждане Казахстана открыли 195 компаний (1 258 всего).

Предприниматели из Южной Кореи организовали 92 предприятия (930).

За весь прошлый год в республику приехали 190 тыс. россиян. Власти страны разработали ряд программ поддержки для иностранного бизнеса. В их числе трехлетние визы для сотрудников IT-компаний.