Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:02

Армения готовится к дальнейшему расширению военно-технического сотрудничества с Индией, в рамках которого планирует закупить у этой страны зенитно-ракетные комплексы средней дальности MRASM. Об этом сообщает индийский портал IDRW. Решение Еревана связано с намерением заменить на более современные образцы советские ЗРК С-125 «Печора», стоящие в данный момент на вооружении его армии. В этой связи подходящим вариантом для Армении являются комплексы MRASM.

Сообщается также, что индийская сторона заявила о готовности вести переговоры и по другим вариантам военных закупок. Чувствительный нюанс предполагаемой сделки заключается в том, что, хотя ЗРК MRASM производится в Индии, некоторые его компоненты закупаются в Израиле. Как ранее сообщал haqqin.az, у Дели нет обязательств по ограничению экспорта данного вида оружия, поскольку Израиль, являющийся основным поставщиком современных вооружений для Азербайджана, ранее передал Баку, в частности, зенитно-ракетные комплексы Barak-8. В связи с чем Индия не обязана получать от Израиля разрешение на экспорт в Армению ЗРК MRASM, который является совместным продуктом индийской компании DRDO и израильской IAI (Israel Aerospace Industries). ЗРК MRASM способен одновременно сопровождать и поражать сразу несколько целей на расстоянии до 70 километров. Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Армения подписала контракт с Министерством обороны Индии на общую сумму 250 миллионов долларов, в рамках которого были закуплены, в числе прочих видов вооружений, реактивные системы залпового огня Pinaka. Затем была опубликована информация о сделках по закупке Арменией самоходных гаубиц ATAGS. А в октябре состоялся официальный визит в Нью-Дели делегации Армении во главе с министром обороны Суреном Папикяном.

Следует отметить, что в ходе Второй карабахской войны азербайджанская армия полностью уничтожила систему ПВО Армении. В противостоянии «Байрактарам», «Харопам» и другим БПЛА азербайджанской армии устаревшие варианты российских комплексов ПВО безнадежно уступили. В результате, не только в Армении, но и в других странах, построивших свою противовоздушную оборону на зенитно-ракетных комплексах советско-российского производства, возникли серьезные сомнения в их эффективности. Чем, собственно, и была вызвана «переориентация» Еревана на далекую Индию. Накануне американский журнал Forbes писал, что Армения готовится отправить в Индию четыре истребителя Су-30 СМ, купленных ею у России в 2019 году, для их модернизации и оснащения современными ракетами. Словом, Дели становится основным поставщиком оружия в Армению. Но как «индийская защита», к которой прибегает Армения, может повлиять на военно-стратегический баланс сил в регионе? Беспокоит ли Азербайджан «индийское» перевооружение Армении?