В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль «главы администрации» обновлено
В пятницу вечером в оккупированном городе Бердянск Запорожской области Украины был взорван автомобиль руководителя оккупационной администрации Бердянского района Алексея Кичигина.
Об этом в Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко.
При этом он уточнил, что представитель оккупантов "к сожалению, не пострадал".
О взрыве автомобиля Кичигина сообщают также бердянские СМИ.
Эту же информацию подтверждают и российские издания.
*** 22:16
На аэродроме в оккупированном городе Бердянск Запорожской области Украины раздаются взрывы.
Глава Бердянской областной военной администрации Виктория Голицина подтвердила в комментарии украинскому "Общественному телевидению", что взрывы прозвучали в районе аэродрома.
"На данный момент нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что она есть, потому что пожар очень большой", - сказала она.