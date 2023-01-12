В пятницу вечером в оккупированном городе Бердянск Запорожской области Украины был взорван автомобиль руководителя оккупационной администрации Бердянского района Алексея Кичигина.

Об этом в Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко.

При этом он уточнил, что представитель оккупантов "к сожалению, не пострадал".

О взрыве автомобиля Кичигина сообщают также бердянские СМИ.

Эту же информацию подтверждают и российские издания.

*** 22:16

На аэродроме в оккупированном городе Бердянск Запорожской области Украины раздаются взрывы.

Глава Бердянской областной военной администрации Виктория Голицина подтвердила в комментарии украинскому "Общественному телевидению", что взрывы прозвучали в районе аэродрома.

"На данный момент нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что она есть, потому что пожар очень большой", - сказала она.