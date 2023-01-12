Спецслужбы Украины и Турции провели тайную спецоперацию
Вылет турецких самолетов из Борисполя в декабре 2022 года был обеспечен в результате совместной тайной операции Минобороны и спецслужб Украины и Турции.
Об этом в интервью украинским СМИ сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Знаю, что были согласованы коридоры безопасности, поскольку воздушное пространство над Украиной контролируется нашими силами ПВО", - сказал он.
По его словам, были проведены необходимые инженерные и технические работы в аэропорту, чтобы самолеты могли взлететь.
Кроме того, было согласовано время и предупреждены подразделения ПВО о пролете этих самолетов.
"В-третьих, это была тайна, о которой узнали только когда самолеты прилетели", - рассказал дипломат.
По словам посла, проект был реализован благодаря взаимодействию между Министерствами обороны Украины и Турции.
"Это демонстрирует успешность работы министерств обороны и спецслужб, которые провели эту операцию, уровень доверия между оборонными ведомствами наших стран. Подробности уже, думаю, узнаем после войны", - заявил он.