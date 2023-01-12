Спецслужбы Украины и Турции провели тайную спецоперацию

Вылет турецких самолетов из Борисполя в декабре 2022 года был обеспечен в результате совместной тайной операции Минобороны и спецслужб Украины и Турции.

Об этом в интервью украинским СМИ сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Знаю, что были согласованы коридоры безопасности, поскольку воздушное пространство над Украиной контролируется нашими силами ПВО", - сказал он.

По его словам, были проведены необходимые инженерные и технические работы в аэропорту, чтобы самолеты могли взлететь.

Кроме того, было согласовано время и предупреждены подразделения ПВО о пролете этих самолетов.

"В-третьих, это была тайна, о которой узнали только когда самолеты прилетели", - рассказал дипломат.