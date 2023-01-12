Киев против предложения Макрона

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности.

Об этом Ермак заявил в интервью Le Monde.

В начале декабря Макрон предложил подумать о раскладе сил, который сложится после завершения конфликта на Украине, в частности, о новой архитектуре безопасности, в которой Европа «хотела бы жить завтра».

Он также напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».

«Сейчас, если вы меня спросите, нужны ли России гарантии безопасности, я вам сразу отвечу, что выступаю против этого», - заявил Ермак, комментируя инициативу французского лидера.

Глава Офиса президента предложил предоставить гарантии безопасности Украине и нарастить отправку вооружений Киеву.