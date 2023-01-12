Газопровод, на котором произошел взрыв, используют для поставок газа в северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

"В этом месте система состоит из двух проходящих параллельно газопроводов, по предварительным данным, взрыв произошел на одном из них. Вторая труба не была повреждена. По взорвавшейся трубе сразу же остановили поставки газа, потребителям Пасвальского района поставляют газ по другому газопроводу", - говорится в сообщении компании.

В настоящий момент пожар локализован, ситуация стабильная.

Причина аварии пока неизвестна. По словам местных жителей, в пятницу рядом с местом взрыва велись ремонтные работы.

Гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс в интервью LRT.lt признал, что подача газа в Латвию была временно прекращена из-за взрыва. Однако эти поставки должны возобновиться в ближайшие часы.

По его словам, ремонтные работы на газопроводе должны начаться уже в субботу, а вся поврежденная в результате взрыва часть газопровода будет отремонтирована в ближайшие дни.

По данным СМИ, жители ближайшей деревни эвакуированы. В ней живут около 200 человек.

Жилых домов в радиусе 800 метров от места происшествия нет. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.