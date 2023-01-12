Чавушоглу также добавил, что Турцию «уже в ближайшее время» может посетить также президент Ирана Ибрагим Раиси.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан посетит на следующей неделе Турцию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, совершающий визит в Руанду.

По мнению наблюдателей, предстоящий визит главы МИД Ирана в Турцию проходит на фоне энергичных инициатив, направленных на достижение примирения между Анкарой и Дамаском при посредничестве России.

Как известно, 28 декабря в Москве, впервые за последние одиннадцать лет, состоялись переговоры по вопросам безопасности между высокопоставленными представителями Турции и Сирии, в которых принимали участие российские представители.

В настоящий момент идет подготовка к переговорам в трехстороннем формате с участием министров иностранных дел Сирии, Турции и России. Иран, как известно, является одним из двух основных спонсоров режима Башара Асада, однако во многих вопросах его интересы пересекаются с интересами Российской Федерации.

На фоне намечающегося сближения Анкары и Дамаска аналитики прогнозируют активизацию переговоров между Ираном и Турцией, в рамках которых на встрече глав МИД этих стран будет обсуждена напряженность, наблюдающаяся в последние месяцы в отношениях Ирана с Азербайджаном.