Турция смягчает напряженность между Азербайджаном и Ираном? о развитии ситуации
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан посетит на следующей неделе Турцию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, совершающий визит в Руанду.
Чавушоглу также добавил, что Турцию «уже в ближайшее время» может посетить также президент Ирана Ибрагим Раиси.
По мнению наблюдателей, предстоящий визит главы МИД Ирана в Турцию проходит на фоне энергичных инициатив, направленных на достижение примирения между Анкарой и Дамаском при посредничестве России.
Как известно, 28 декабря в Москве, впервые за последние одиннадцать лет, состоялись переговоры по вопросам безопасности между высокопоставленными представителями Турции и Сирии, в которых принимали участие российские представители.
В настоящий момент идет подготовка к переговорам в трехстороннем формате с участием министров иностранных дел Сирии, Турции и России. Иран, как известно, является одним из двух основных спонсоров режима Башара Асада, однако во многих вопросах его интересы пересекаются с интересами Российской Федерации.
На фоне намечающегося сближения Анкары и Дамаска аналитики прогнозируют активизацию переговоров между Ираном и Турцией, в рамках которых на встрече глав МИД этих стран будет обсуждена напряженность, наблюдающаяся в последние месяцы в отношениях Ирана с Азербайджаном.
Напомним, что 11 января состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, в ходе которого, как сообщают пресс-службы внешнеполитических ведомств двух стран, были обсуждены региональные вопросы.
А двумя днями ранее, в рамках встречи руководителей Азиатской парламентской ассамблеи в Анталии, состоялась встреча спикера парламента Ирана Мохаммада Бакира Галибафа, спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой и депутата парламента Турецкой Республики Мустафы Шентопа, по итогам которой Галибаф заявил журналистам, что за последнее время между Ираном и Азербайджаном «из-за недопонимания» возникли некоторые проблемы, которые, в результате контактов между двумя странами, «были решены».
Вернувшись в Тегеран, Мохаммад Бакир Галибаф рассказал в интервью иранскому информационному агентству «Тасним», что на трехсторонней встрече в Анталии обсуждались также вопросы, связанные с транспортировкой энергоносителей и транзитными грузоперевозками между двумя странами.
По словам спикера иранского Меджлиса, двухсторонние контакты будут продолжены на уровне министров иностранных дел и обороны, а позже, не исключено, и на встрече глав государств.
Галибаф также сообщил, что в ближайшее время посетит Баку.