Организация тюркских государств поддержала акцию экоактивистов на дороге Лачин – Ханкенди
Секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) поддерживает мирные акции протеста экоактивистов и представителей НПО на дороге Лачин – Ханкенди в Азербайджане.
Об этом говорится в заявлении Секретариата ОТГ в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахской экономической зоне Азербайджана.
«Секретариат Организации тюркских государств серьезно обеспокоен незаконной эксплуатацией природных ресурсов Арменией и криминальными элементами, приведшей к мирным протестам представителей гражданского общества в Карабахской экономической зоне Азербайджана. Организация осуждает подобные случаи, наносящие серьезный ущерб окружающей среде и нарушающие международное право», - отмечается в документе.
В организации подчеркнули, что незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана и их транспортировка в Армению, незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении, установка мин на территории Азербайджана подрывают процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Такие явления не способствуют достижению мира и стабильности в регионе, уверены в организации.
Секретариат призывает к незамедлительному прекращению таких незаконных действий.
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что ОТГ поддерживает выдвинутую по инициативе Азербайджана мирную повестку дня для нормализации отношений между Баку и Ереваном.