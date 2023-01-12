Организация тюркских государств поддержала акцию экоактивистов на дороге Лачин – Ханкенди

Секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) поддерживает мирные акции протеста экоактивистов и представителей НПО на дороге Лачин – Ханкенди в Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении Секретариата ОТГ в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахской экономической зоне Азербайджана.

«Секретариат Организации тюркских государств серьезно обеспокоен незаконной эксплуатацией природных ресурсов Арменией и криминальными элементами, приведшей к мирным протестам представителей гражданского общества в Карабахской экономической зоне Азербайджана. Организация осуждает подобные случаи, наносящие серьезный ущерб окружающей среде и нарушающие международное право», - отмечается в документе.