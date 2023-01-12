Точная дата ее ухода с поста не сообщается.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.

"Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера. Теперь речь идет о дате отставки", - отмечает издание.

В публикации также указывается, что в настоящее время ведутся консультации по вопросу о преемнике.

В последние месяцы Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы Вооруженных сил Германии.