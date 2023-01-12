В суде ООН пройдут слушания по иску Азербайджана против Армении фото
Международный суд ООН проведет 31 января публичные слушания по обращению Азербайджана против Армении по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Согласно пресс-релизу суда, слушания будут посвящены ходатайству Азербайджана о применении к Армении временных мер.
Азербайджан 3 января во второй раз обратился в Международный суд ООН с призывом об указании временных мер.
"Азербайджан обратился в Международный суд ООН с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, куда вернется гражданское население", - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.
В пресс-релизе Международного суда ООН, в свою очередь, сообщалось, что Баку обратился к суду с просьбой применить временные меры в отношении Еревана с тем, чтобы Армения "немедленно предприняла все необходимые шаги для того, чтобы Азербайджан мог провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и территории в целом в Лачинском, Кельбаджарском и других ранее оккупированных районах Азербайджана, куда вернется гражданское население", в том числе путем предоставления информации о местонахождении, количестве, типе и характеристиках мин, мин-ловушек и любых других взрывных устройств на этих территориях.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Azerbaijan in the case #Azerbaijan v. #Armenia on Tuesday 31 January 2023. Watch live on @UNWebTV https://t.co/X0bqAaC5Q9 pic.twitter.com/OUTCvtRdwo— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 13, 2023