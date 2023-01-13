Спецпрокурор займется ситуацией с секретными документами Байдена
Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации вокруг нарушения правил хранения секретных документов, относящихся ко времени вице-президентства Джо Байдена.
"Я объявляю о назначении Роберта Хёра специальным прокурором, регулирующим такие вопросы", - заявил Гарланд, выступая в Минюсте США.
Он напомнил, что первоначальное расследование проводил прокурор Северного округа штата Иллинойс Джон Лош.
По словам Гарланда, Лош проинформировал его о результатах первоначальной проверки и заявил, что "ведение дальнейшего расследования спецпрокурором является вполне оправданным".