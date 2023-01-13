Сколько танков Leopard хочет получить Украина?

"Наша цель – собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе на протяжении десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду", - заявил он.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина уже находится за полшага до решения темы танков, а обещание Польши предоставить Leopard является мощным шагом.

Министр отметил, что учитывая всю информацию и логику набравшего обороты процесса, Германия согласится на передачу Украине танков Leopard.

Будет ли это прямая передача из Германии или разрешение другим странам, это уже вопрос Германии, но Украина эти танки получит, считает он.

Кулеба добавил, что уже пять стран готовы передать Вооруженным силам Украины танки "Леопард": "Я знаю еще по крайней мере 3 страны (кроме Польши и Финляндии – ред.), которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии".