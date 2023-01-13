О чем умолчал принц Гарри?

Британский принц Гарри, который 10 января выпустил автобиографичную книгу Spare («Запасной»), признался, что у него есть в два раза больше материала, но он не стал публиковать его, чтобы не ставить в сложное положение своего отца, короля Карла III, и старшего брата, наследника престола принца Уэльского Уильяма.

Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

По словам принца Гарри, черновая версия книги была другой.

"В ней было 800 страниц, которые сейчас были уменьшены до 400 страниц. Скажем так, это могли быть две книги. И убрать оттуда что-то было сложной задачей", - сказал он.

"Есть некоторые вещи, которые произошли, особенно между моим отцом и братом, и в некоторой степени между мной и моим братом. Я не хочу, чтобы о них узнал весь мир", - добавил принц Гарри.