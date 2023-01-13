Вашингтон и Токио заявили о продолжении поддержки Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Вашингтоне договорились продолжить оказывать поддержку Украине и вводить санкции против России.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Мы продолжим принимать санкции в отношении России и оказывать непоколебимую поддержку Украине", - приводятся в документе слова Байдена и Кисиды.

Кроме того, они заявили, что "любое применение Россией ядерного оружия в Украине было бы враждебным актом против человечества и ничем не оправданным".

В этом году к Японии перешло председательство в G7.

В настоящий момент премьер Кисида находится в турне по Франции, Британии, Италии, Канаде и США.