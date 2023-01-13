Зеленский о битве за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тяжелая битва за Донбасс продолжается.

«Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил самые большие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают державу», - сказал Зеленский в видеообращении.

Он поблагодарил «каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи».

«Спасибо бойцам подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», мужественно обороняющим Бахмут!», - сказал он.