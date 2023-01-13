Зеленский о битве за Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тяжелая битва за Донбасс продолжается.
«Битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил самые большие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают державу», - сказал Зеленский в видеообращении.
Он поблагодарил «каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи».
«Спасибо бойцам подразделения «Кракен» за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», мужественно обороняющим Бахмут!», - сказал он.
По словам Зеленского, в России «уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение».
«Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул для нас всех, чтобы больше давить на оккупантов и наносить врагу большие потери», - заявил он.
Президент также особо отметил работников Службы внешней разведки Украины.
«Тех, кто работает обычно совершенно незаметно и о ком немного говорят. Но они реально приближают очень веские решения партнеров для Украины, для наших защитников», - сказал Зеленский.