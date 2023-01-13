После вступления в силу 5 февраля 2023 года запрета на поставки российских нефтепродуктов в страны Евросоюза (ЕС), перевозимых морским путем, Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в этот регион.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова отраслевых экспертов.

По данным Vortexa Ltd., в прошлом году ЕС импортировал из России около 220 млн баррелей дизельного топлива. Эти объемы можно сравнить с 14 тыс. плавательными бассейнами олимпийского размера. Однако даже столь большие объемы можно будет восполнить после европейского эмбарго на российские нефтепродукты, выразил уверенность глава отдела продуктов переработки консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл. В том числе благодаря растущему энергетическому потенциалу Китая, уточнил директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс.