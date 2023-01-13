Азербайджанские военные прошли курс по управлению Bayraktar AKINCI фото

В турецкой авиастроительной компании Baykar состоялась церемония выпуска группы азербайджанских военнослужащих, прошедших курс по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar AKINCI.

Об этом в Twitter написал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

В церемонии также принял участие военный атташе посольства Азербайджана в Турции Мушфиг Мамедов.