Администрация США запросит у Конгресса одобрение на продажу Турции F-16
Администрация президента США Джо Байдена запросит у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16.
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
По информации издания, речь идет о продаже 40 новых истребителей, а также комплектов для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа.
Кроме того, США намерены продать Турции 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 авиабомб.
Как указывает газета, не исключено, что решение о продаже вооружений совпадет по времени с визитом в США министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который запланирован на 17-18 января.
Издание отмечает, что одновременно с решением о продаже Турции F-16 американские законодатели могут одобрить продажу Греции по меньшей мере 30 истребителей пятого поколения F-35. По оценкам газеты, это позволит снизить градус недовольства в Афинах в связи с возможной сделкой между Вашингтоном и Анкарой.
Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.