Администрация США запросит у Конгресса одобрение на продажу Турции F-16

По информации издания, речь идет о продаже 40 новых истребителей, а также комплектов для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

Кроме того, США намерены продать Турции 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 авиабомб.

Как указывает газета, не исключено, что решение о продаже вооружений совпадет по времени с визитом в США министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который запланирован на 17-18 января.

Издание отмечает, что одновременно с решением о продаже Турции F-16 американские законодатели могут одобрить продажу Греции по меньшей мере 30 истребителей пятого поколения F-35. По оценкам газеты, это позволит снизить градус недовольства в Афинах в связи с возможной сделкой между Вашингтоном и Анкарой.

Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.