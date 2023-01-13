и все это про сельское хозяйство Азербайджана

Ильгар Гусейнов, отдел экономики 01:42

В течение 2023 года правительство Азербайджана планирует выделить на развитие агропромышленного комплекса 1 миллиард 202,1 миллиона манатов. То есть, на 20,5 процента больше, чем в 2022 году. Эта «интервенция» связана с намерением руководства страны поднять, примерно, на 10 процентов в год объем производства и экспорта продукции. План вполне реальный, если учесть, что уже в 2022 году экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана составил 912,4 миллиона долларов, что на 11,8 процента больше, чем показатели 2021 года.

Однако если сегодня инфраструктуры экспорта, хранения и переработки аграрной продукции более или менее достаточны для распределения по основным направлениям, то уже к 2026 году, когда Азербайджан начнет экспортировать зерновые культуры, ее потенциала может не хватить. Согласно прогнозам правительства, в 2023 году наибольший рост на уровне 1 миллиона 324,4 тысяч тонн ожидается в сфере производства фруктов и ягод. По прогнозам, в 2023-2026 годах производство фруктов и ягод в Азербайджане возрастет на 20,5 процента. Не отстанет в планах правительства и производство овощей. Урожай 2023 прогнозируется на уровне 1 миллиона 970 тысяч тонн. В целом же, к 2027 году производство овощей в Азербайджане увеличится на 15,3 процента. Очевидно, что с учётом повышения объемов производства аграрной продукции нужно двигаться одновременно по трем направлениям. Нужна помощь бизнесу Первое из них – это оказание помощи представителям бизнес-структур Азербайджана в фиксации под свои нужды зарубежных портовых инфраструктур, чтобы выйти через Грузию, Турцию и Иран на внешние рынки сбыта. В качестве иллюстрации приведем в пример основанную в 1993 году компанию Göknur Gıda, которая является крупнейшей в Турции фирмой по производству фруктовых и овощных концентратов. Имея всего лишь 2.500 гектаров собственных фруктовых садов, турецкие предприниматели владеют производствами и складами хранения фруктов не только в самой Турции, но и в США, Европе и КНР. Азербайджан, напомним, располагает более чем 117 тысячами гектаров садов, не считая возвращенных территорий. Но при этом, практически, не имеет за рубежом собственной производственно-логистической базы.

Возможно, в реализации этой политики понадобится координация с другими основными экспортёрами аграрной продукции Каспийского региона на внешних рынках: то есть, с Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Возможно, это должно быть оформлено специальным блоком меморандумов, как "Аграрный союз". Но на эти вопросы, опять же, нужно получить внятные ответы от Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Где хранилища? Второе направление – это необходимость расширять хранилища внутри страны, а также масштабировать цеха переработки, чтобы иметь возможность компенсировать колебания цен на мировом рынке и, заодно, контролировать рост цен внутри страны. Данный подход создаст условия для стабильной переработки аграрной продукции не только после сбора урожая, но и в течении всего года. Уже сейчас в общем объеме экспорта аграрной продукции, наибольший прирост демонстрирует сфера переработки – 194,8 миллиона долларов (+ 35,4 процента) на фоне 7 процентов общего прироста экспорта аграрного сырья. Как мы знаем, бизнес уже осваивает эти возможности. Остается лишь выяснить, какой будет поддержка со стороны профильного ведомства? Карабахская органика Третье направление заключается в обязательном переходе к органическому земледелию. Речь идёт как о традиционном овощеводстве и садоводстве, так и о перспективном развитии зерновых культур.