По мнению экспертов здравоохранения, всплеск острой респираторной вирусной инфекции обусловлен отменой антиковидных противоэпидемических мер. Маски, средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование помогли ограничить распространение не только COVID-19, но и также инфицирование гриппом и другими вирусными заболеваниями. Тем не менее, поскольку антиковидные меры, в основном, отменены, сезонные вирусы вернулись к европейцам с новой силой.

Из-за волны вирусных инфекций, захлестнувшей Европу, в Германии, Франции, Словакии и других странах ЕС отмечается критическая нехватка жаропонижающих средств, антибиотиков и других медицинских препаратов.

Как сообщают немецкие СМИ, аптеки Германии не справляются со спросом на все препараты, содержащие жаропонижающие, парацетамол или бупрофен. Усиливает возникшую проблему и то, что во время пандемии произошло нарушения цепочек поставок медицинских препаратов.

Просчитались европейские поставщики лекарств, ожидавшие всплеск инфекций только к концу декабря. Однако волна сезонных вирусов захлестнула страны Европы уже в октябре и ноябре прошлого года.

Не обошла она стороной и Азербайджан, где также зафиксирован высокий спрос на жаропонижающие лекарства и антибиотики. В отличие от гриппа допандемийного периода, новые вирусы характеризуются острым течением болезни, особенно, у детей и людей пожилого возраста.

В интервью haqqin.az известный израильский профессор Яков Беркун, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», являющегося клинической базой медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме сказал, за два года пандемии человечество перестало болеть гриппом. Заражаясь практически каждый год сезонными вирусными инфекциями, в организме людей поддерживался определенный иммунитет к гриппу.

«Сейчас такой защиты нет и, соответственно, люди тяжело переносят вирусную инфекцию, - говорит профессор Беркун. – Вспомните, такая же ситуация наблюдалась вначале с COVID-19, который стал для организма новой инфекцией, против которой не было защиты, а потому заболевания протекали очень тяжело. Сегодня грипп, аденовирусы и другие инфекции оказывают, примерно, такое же токсическое воздействие на мало защищенный организм, как в начальной стадии пандемии коронавируса».