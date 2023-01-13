Что за грипп атакует Баку? haqqin.az на консультации у израильского врача
Из-за волны вирусных инфекций, захлестнувшей Европу, в Германии, Франции, Словакии и других странах ЕС отмечается критическая нехватка жаропонижающих средств, антибиотиков и других медицинских препаратов.
По мнению экспертов здравоохранения, всплеск острой респираторной вирусной инфекции обусловлен отменой антиковидных противоэпидемических мер. Маски, средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование помогли ограничить распространение не только COVID-19, но и также инфицирование гриппом и другими вирусными заболеваниями. Тем не менее, поскольку антиковидные меры, в основном, отменены, сезонные вирусы вернулись к европейцам с новой силой.
Как сообщают немецкие СМИ, аптеки Германии не справляются со спросом на все препараты, содержащие жаропонижающие, парацетамол или бупрофен. Усиливает возникшую проблему и то, что во время пандемии произошло нарушения цепочек поставок медицинских препаратов.
Просчитались европейские поставщики лекарств, ожидавшие всплеск инфекций только к концу декабря. Однако волна сезонных вирусов захлестнула страны Европы уже в октябре и ноябре прошлого года.
Не обошла она стороной и Азербайджан, где также зафиксирован высокий спрос на жаропонижающие лекарства и антибиотики. В отличие от гриппа допандемийного периода, новые вирусы характеризуются острым течением болезни, особенно, у детей и людей пожилого возраста.
В интервью haqqin.az известный израильский профессор Яков Беркун, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», являющегося клинической базой медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме сказал, за два года пандемии человечество перестало болеть гриппом. Заражаясь практически каждый год сезонными вирусными инфекциями, в организме людей поддерживался определенный иммунитет к гриппу.
«Сейчас такой защиты нет и, соответственно, люди тяжело переносят вирусную инфекцию, - говорит профессор Беркун. – Вспомните, такая же ситуация наблюдалась вначале с COVID-19, который стал для организма новой инфекцией, против которой не было защиты, а потому заболевания протекали очень тяжело. Сегодня грипп, аденовирусы и другие инфекции оказывают, примерно, такое же токсическое воздействие на мало защищенный организм, как в начальной стадии пандемии коронавируса».
По словам израильского профессора, в мире повсеместно отмечается резкий рост госпитализации в связи с гриппом и другими вирусными заболеваниями.
«К примеру, у нас, в Израиле, педиатрические отделения переполнены больными, - говорит Беркун. – Судя по данным анализов, в популяции циркулирует несколько вирусов – грипп, аденовирусы, а также респираторно-синцитиальные вирусы, которые вызывают бронхиолит, в результате чего больных приходится подключать к кислороду. Доминирующим на данный момент является вирус гриппа H1N1 или "свиной грипп", который опасен тем, что чаще вызывает синдром легочного повреждения и другие осложнения. Также широко распространен азиатский подвид гриппа А H3N2. Эти инфекции вызывают температуру 39-40 градусов, заложенность носа, затрудненное дыхание, трахеит, сухой кашель, першение, боль в горле, озноб, общее недомогание... Против этих вирусов существуют прививки, и я бы посоветовал всем вакцинироваться. В первую очередь, это надо сделать врачам и людям пожилого возраста».
Говоря о глобальной ситуации с пандемией коронавируса, профессор Беркун подчеркнул, что ковид постепенно превращается в обычную сезонную инфекцию и, практически, уже не угрожает жизни людей. Кроме Китая, в мире выработался за счет переболевших и вакцинированных коллективный иммунитет.
«Думаю, в скором времени сложится ситуация, когда в большинстве стран мира пандемия будет отменена, - считает Яков Беркун. – К примеру, израильский Минздрав уже официально объявил, что относится к ковиду, как к обычному виральному заболеванию, а потому распорядился снять все карантинные ограничения».