Россия атакует ракетами Киев видео; обновлено 11:54
Киевская городская администрация сообщила о ракетной атаке на столицу Украины. Жителей Киева призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что ракетами обстреливают объекты критической инфраструктуры Киева. Последствия уточняются.
Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе Киева.
Незадолго до этого Россия вывела в Черное море семь боевых кораблей. Среди которых - один ракетоноситель с залпом на восемь "Калибров", сообщало оперативное командование "Юг".
* * * 10:35
Звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром в субботу, не связаны с какими-либо военными действиями, заявил замкомандующего сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.
"Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза, вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет сообщена отдельно", - цитируют его украинские СМИ.
Генерал Павлюк также призвал не верить распространяющимся в интернете слухам о наступлении противника с севера.
"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет", - успокоил жителей украинской столицы Павлюк.
* * * 08:54
В Киеве и Запорожье сегодня, 14 января, рано утром прозвучали взрывы. При этом воздушная тревога была объявлена только в Запорожской области, сообщили украинские СМИ.
Власти пока не комментировали ситуацию, в телеграм-канале главы Офиса президента Украины Андрея Ермака появилась запись, состоящая из одного слова: "Спокойно".
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей города и области срочно пройти в укрытия и находиться в них до окончания воздушной тревоги.