Незадолго до этого Россия вывела в Черное море семь боевых кораблей. Среди которых - один ракетоноситель с залпом на восемь "Калибров", сообщало оперативное командование "Юг".

Киевская городская администрация сообщила о ракетной атаке на столицу Украины. Жителей Киева призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром в субботу, не связаны с какими-либо военными действиями, заявил замкомандующего сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

"Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза, вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет сообщена отдельно", - цитируют его украинские СМИ.

Генерал Павлюк также призвал не верить распространяющимся в интернете слухам о наступлении противника с севера.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет", - успокоил жителей украинской столицы Павлюк.