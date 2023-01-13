ISW: Пригожин заставил Шойгу признать ЧВК «Вагнер»

О взятии Соледара Минобороны РФ заявило накануне. В первом сообщении ЧВК «Вагнер» не упоминалась, несмотря на заявления Пригожина о том, что это его наемники захватили город несколько дней назад. Это вызвало бурную реакцию в российском информационном пространстве, говорится в обзоре ISW. К вечеру появилось еще одно сообщение российского Минобороны - "в связи с обращениями СМИ".

Российский бизнесмен Евгений Пригожин укрепил свои позиции, после того как Министерство обороны России признало участие его ЧВК «Вагнер» в "захвате" Соледара. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Наступательные действия осуществлялись "разнородной группировкой российских войск", а "непосредственный штурм городских кварталов Соледара" вели "добровольцы штурмовых отрядов" ЧВК "Вагнер", заявили в военном ведомстве.

Некоторые российские провоенные блогеры считают, что именно Пригожин вынудил военное ведомство, во-первых, выйти за рамки расплывчатой риторики, а во-вторых, отказаться от политики воздержания от официального признания ЧВК «Вагнер» и ее военных усилий, пишут эксперты. До сих пор Минобороны РФ в своих сводках ЧВК «Вагнер» не упоминало.

"Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России. Упоминание Министерством обороны сил «Вагнера» в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной победе Пригожина, укрепляя его [статус] решающего участника этой войны", - говорится в обзоре американского интститута.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать президенту Владимиру Путину, что его силы лучше, чем обычная армия. Цитируя украинского министра, авторы ISW обращают внимание на опубликованный пресс-службой Пригожина вопрос журналистки о возможной встрече с Путиным "после успешного освобождения Соледара". Пригожин в ответ посоветовал: "Чепухой не занимайтесь".