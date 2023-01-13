ООН в унынии: конца войне в Украине не видно

"Но все войны заканчиваются, и эта тоже. Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному, неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права", - сказала ДиКарло, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному Украине.

Война в Украине приближается к первой годовщине, и конца боевым действиям не видно, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

“Активизировались наземные бои, особенно в Донецкой области. В районах активных боевых действий, таких как Бахмут и Соледар, беспощадные бои, которые, представляют большую угрозу для оставшегося мирного населения”, - цитируют ее украинские СМИ.

По словам замруководителя ООН, пока не видно "конца боевым действиям", "превалирует логика военного поведения, и возможностей для диалога пока что очень мало, если они вообще есть".

Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза повторил формулу Кремля о том, что "спецоперация" завершится после достижения ее целей, и отверг инициативу Украины о проведении "саммита мира".

В то же время первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН призвала "все ответственные государства" поддержать украинскую формулу мира.