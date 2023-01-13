В Иране казнили экс-замминистра обороны – гражданина Британии

Утром в субботу, 14 января, был казнен бывший замминистра обороны Ирана Алиреза Акбари, которого обвинили в сотрудничестве с британскими спецслужбами и шпионаже в пользу Великобритании, пишут зарубежные СМИ.

Акбари был признан виновным в передаче секретной информации, касающейся внутренней и внешней безопасности, британской службе внешней разведки MI-6. Он занимал пост заместителя министра обороны в период президентства Мохаммада Хатами.

В Великобритании заявляли, что речь идет о политическом решении, и требовали освободить Акбари, у которого было британское гражданство.

"Иран должен отменить казнь Алирезы Акбари и немедленно его освободить. Это политически мотивированное действие варварского режима, который ни во что не ставит человеческую жизнь", – прокомментировал ранее вердикт суда министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Акбари в начале 2000-х годов был заместителем министра обороны Ирана Али Шамхани, который в настоящее время занимает должность секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана.