Что происходит на дороге Ханкенди – Лачин

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабах е с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и дачи разрешения на проведение мониторинга на месторождениях Гызылбулаг и Демирли продолжается уже тридцать четвертый день.

Участники акции начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Несмотря на снежную и морозную погоду, протестующие скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках о прекращении экологического террора.

Были созданы условия для проезда четырех легковых автомашин и транспортного средства снабжения, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК), из Ханкенди в направлении Лачина.