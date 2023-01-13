Общее число секретных документов, найденных у президента США Джо Байдена, достигает около 20. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника федеральных правоохранительных органов, знакомого с расследованием.

По его словам, порядка 10 документов, отмеченных как секретные, обнаружены в аналитическом центре имени Байдена. Они якобы «включали совершенно секретные материалы». На территории дома президента в Уилмингтоне нашли еще менее 10 документов с пометкой «совершенно секретно».

Личные поверенные Байдена обнаружили документы еще в ноябре 2022 года. Президент США говорил, что ему неизвестно содержание документов. Белый дом говорил, что они попали в офис и дом Джо Байдена по ошибке. По данным CNN, среди найденных бумаг были материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией. Минюст США назначил спецпрокурора для проведения расследования.