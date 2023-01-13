Российский дипломат утверждает, что закончить военные действия можно будет «лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России, и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны». Россия готова к сценарию, при котором этого можно достичь мирным путем, с помощью переговоров. В противном случае Москва добьется своего военным путем, считает Небензя.

Москва готова к достижению целей «спецоперации» с помощью переговоров, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Дипломат уверяет, что Россия не декларировала своими целями «уничтожение Украины как государства», ее «деукраинизацию и насильственную русификацию».

По его мнению, желание Киева провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН — это «попытка понравиться западной публике, ...удивляющейся тому, что Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы». «Мир по-украински» — это капитуляция России, заявил дипломат.

«Мирную инициативу Зеленского» Небензя счел лицемерной, поскольку ранее он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.