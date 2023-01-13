Россия готова завершить «спецоперацию» мирными переговорами видео
Москва готова к достижению целей «спецоперации» с помощью переговоров, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
Российский дипломат утверждает, что закончить военные действия можно будет «лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России, и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны». Россия готова к сценарию, при котором этого можно достичь мирным путем, с помощью переговоров. В противном случае Москва добьется своего военным путем, считает Небензя.
Дипломат уверяет, что Россия не декларировала своими целями «уничтожение Украины как государства», ее «деукраинизацию и насильственную русификацию».
По его мнению, желание Киева провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН — это «попытка понравиться западной публике, ...удивляющейся тому, что Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы». «Мир по-украински» — это капитуляция России, заявил дипломат.
«Мирную инициативу Зеленского» Небензя счел лицемерной, поскольку ранее он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.
После начала военных действий Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве соглашений. В годовщину вторжения РФ в Украину Киев анонсировал «саммит мира» в штаб-квартире ООН. В офисе главы организации заявили, что Антониу Гутерриш может стать посредником в переговорах по Украине, если на это будут согласны все стороны конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации в Украине.