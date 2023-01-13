Два человека сгорели при пожаре в Гусаре
В селе Ени Хаят Гусарского района произошел пожар, в котором погибли два человека.
Как сообщили в МЧС Азербайджана, на первом этаже двухэтажного дома площадью 280 кв.м сгорели 2 комнаты и балкон, на втором этаже - 2 комнаты и кровля. В ходе осмотра места происшествия пожарные обнаружили обгоревшие тела двух человек, один из погибших - ребенок. Остальная часть дома была защищена от пожара. Пожар был ликвидирован силами подразделений Службы пожарной охраны МЧС.
В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.