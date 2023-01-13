Китай считает, что поставки оружия в Украину усугубляют конфликт

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия в Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

Дипломат призвал страны, имеющие большое влияние на ситуацию, оказать содействие в налаживании диалога между Россией и Украиной.

«Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет всё сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации», — заявил Чжан Цзюнь.