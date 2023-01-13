Глава ЦРУ впервые с публичным визитом в Ливии

Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс 12 января прибыл с визитом в Ливию, встретившись в Триполи с премьер-министром страны Абдулхамидом Дбейбой. Об этом в соцсетях сообщило правительство Ливии, разместив совместную фотографию Бернса и Дбейбы.

«Во время встречи Бернс подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества и кооперации в сфере безопасности между двумя странами, сославшись на стабильность и рост, которые Ливия наблюдала в последнее время», — говорится в заявлении.

ЦРУ, которое обычно не объявляет о подобных визитах, отказалось от комментариев.

«Премьер-министр Ливии подтвердил, что цель визита состояла в том, чтобы стабилизировать нашу страну и поддержать ее на международном уровне для проведения выборов», — следует из сообщения правительства.

«‎Анадолу» сообщило, что после переговоров с Дбейбой директор ЦРУ вылетел на восток страны, в Бенгази, где провел встречу с Халифой Хафтаром.

Это первый визит высокопоставленного американского чиновника администрации Байдена в Ливию, уточняет арабский телеканал Al Hadath.