Гасанов собрал командование азербайджанской армии
В субботу, 14 января, состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В совещании приняли участие заместители министров, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей и соединений подключились к совещанию посредством видеосвязи.
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