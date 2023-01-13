США предупредили Иран
Администрация президента США Джо Байдена пообещала привлечь Иран к ответственности за «вопиющие нарушения прав человека», заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, комментируя информацию о смертном приговоре ирано-британскому гражданину, бывшему замминистра обороны ИРИ Алирезе Акбари.
«Обвинения против Алирезы Акбари были политически мотивированы», — заявил Патель на ежедневном брифинге.
«Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что г-на Акбари накачивали наркотиками, подвергали пыткам во время содержания под стражей, допрашивали в течение тысячи часов и заставляли давать ложные признания», — сказал он.
На вопрос агентства Turan, есть ли у Вашингтона какие-либо инструменты, чтобы остановить такое поведение иранского режима, Патель сказал, что администрация предприняла шаги, чтобы привлечь иранский режим к ответственности, и «мы продолжим делать это в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами».
На вопрос, нужно ли наказывать верховного лидера Исламской Республики за грубые нарушения прав человека, Патель не стал прямо отвечать, повторив, что Вашингтон «продолжит делать все, что в его силах, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за вопиющие нарушения прав человека, за убийство им собственного народа».