США предупредили Иран

«Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что г-на Акбари накачивали наркотиками, подвергали пыткам во время содержания под стражей, допрашивали в течение тысячи часов и заставляли давать ложные признания», — сказал он.

На вопрос агентства Turan, есть ли у Вашингтона какие-либо инструменты, чтобы остановить такое поведение иранского режима, Патель сказал, что администрация предприняла шаги, чтобы привлечь иранский режим к ответственности, и «мы продолжим делать это в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами».

На вопрос, нужно ли наказывать верховного лидера Исламской Республики за грубые нарушения прав человека, Патель не стал прямо отвечать, повторив, что Вашингтон «продолжит делать все, что в его силах, чтобы привлечь иранский режим к ответственности за вопиющие нарушения прав человека, за убийство им собственного народа».