Медведев снова недоволен: призвал премьера Японии совершить харакири

Поводом для недовольства Медведева стало совместное заявление Кисиды и президента США Джо Байдена, в котором говорится, что Токио и Вашингтон воспримут "любое применение Россией ядерного оружия в Украине" как "ничем не оправданный враждебный акт против всего человечества".

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду "вассалом" и "обслуживающим персоналом" США, а также призвал его совершить ритуальное самоубийство сэппуку, более известное в мире как харакири.

"Это такой чудовищный стыд, - пишет Медведев в соцсетях. - В унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки".

Медведев считает, что Кисида должен был напомнить Байдену, что "единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США". "Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев, - считает Медведев. - А смелости у слуг быть не может".

В завершение своего поста Медведев "жалеет" японцев: "Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно".