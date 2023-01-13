Разведка Украины: Россия готовится к долгой войне

Россия проводит подготовку к длительной войне и переводит экономику на военные рельсы, отмечает военная разведка Украины.

"Проведенные Путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение. Они направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими войсками", - говорится в сообщении украинской разведки.

В ГУР считают, что "попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны".