Больше половины Донецкой области (55%) находится под контролем Украины, и это после деоккупации в октябре 2022 года городов Лиман и Святогорск, сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эксклюзивном интервью TRT на русском.

По его словам, на подконтрольной Киеву территории Донецкой области остаются больше 430 тысяч граждан Украины.

Кириленко отметил, что инфраструктура городов в области, находящихся под контролем Украины, находится под постоянными обстрелами.