Сколько территории Донецкой области под контролем Украины видео
Больше половины Донецкой области (55%) находится под контролем Украины, и это после деоккупации в октябре 2022 года городов Лиман и Святогорск, сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эксклюзивном интервью TRT на русском.
По его словам, на подконтрольной Киеву территории Донецкой области остаются больше 430 тысяч граждан Украины.
Кириленко отметил, что инфраструктура городов в области, находящихся под контролем Украины, находится под постоянными обстрелами.