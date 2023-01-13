Землетрясение на границе Азербайджана и Грузии

На границе Грузии и Азербайджана произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно сообщению, что подземные толчки зафиксированы в 12:36 по местному времени в 29 километрах к северо-западу от станции Загатала. Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км, магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.

Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4 балла и до 3 баллов в прилегающих районах.