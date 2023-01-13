Премьер Британии назвал варварской казнь иранского экс-замминистра

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил решение иранских властей казнить бывшего замминистра обороны Алирезу Акбари. У него было британское гражданство, иранские власти обвиняли его в шпионаже в пользу MI-6.

«Я потрясен казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это был бессердечный и трусливый поступок, совершенный варварским режимом без уважения прав человека своего народа»,— написал Сунак в Twitter.

Алиреза Акбари занимал пост замминистра в 2000-2008 годах. Его арестовали в 2019 году. Он рассказывал, что его пытали на протяжении десяти месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал. К освобождению иранского чиновника призывал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, назвав приговор «политически мотивированным».