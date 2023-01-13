Синоптики предупредили жителей Баку о дождях

В воскресенье, 15 января, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются осадки, умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на полуострове составит ночью 2-4 ºС, днем - 4-6 ºС тепла.

Атмосферное давление - 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 ºС мороза до 3° градусов тепла, днем - 4-8 ºС тепла, в горах ночью - 11-16 ºС мороза, днем - 2-7 ºС мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.